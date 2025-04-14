AUZEF sınavları için İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacak

İstanbul’da AUZEF bahar dönemi ara sınavlarına özel ücretsiz ulaşım kolaylığı sağlanacak. 12-13 Nisan tarihlerinde sınava girecek öğrenciler ve görevli personel, sınav belgelerini göstererek toplu ulaşımı ücretsiz kullanabilecek.

Sınav öncesi ve sonrası 2 saat

Ücretsiz ulaşım hakkı, sınav başlangıcından 2 saat önce başlayacak ve sınav bitişinden 2 saat sonrasına kadar devam edecek.

Sınav belgelerini veya görevli belgelerini yanında bulunduran herkes bu haktan yararlanabilecek.

İstanbulkart kullanılan tüm toplu ulaşım araçlarında geçerli

Yetkililer, sınava katılacakları ve görevli personeli belgelerini yanlarında bulundurmaları konusunda uyarırken, İstanbulkart kullanılan tüm toplu ulaşım araçlarında geçerli olacak uygulama sınav günlerinin yoğunluğunu azaltmayı ve katılımcıların sınav merkezlerine rahat ulaşımını hedefliyor.