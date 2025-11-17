AUZEF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş... Sınavın üzerinden yaklaşık bir hafta geçerken sorgulamalar sıklaşmış durumda... Yeni haftanın ilk gününde peş peşe gelen soru "AUZEF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" oluyor. İşte detaylar...

AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi'nden AUZEF sonuç tarihleri ile ilgili duyuru yapılmadı. Bir önceki telefi sınavları 12-13 Temmuz tarihinde gerçekleşmiş sonuçlar 25 Temmuz'da ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde vize sonuçlarının 21 Kasım'da açıklanması beklenir.

Sınav sonuçları auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntülenebiliyor.

Sınav sonuçlarına itirazlar auzefsinav.istanbul.edu.tr “Öğrenci İşlemleri” “Sınav Sonuçları” “İtiraz Ekle” alanından yapabiliyor.