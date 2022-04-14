Av yasağı başlıyor: Balıkçılar umduğunu bulamadı

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, denizlerde av yasağının yarın başlayacağını belirterek, "Palamut bu sezon pek olmadı. Hamsi ve istavrit vardı ama boyları küçüktü, lüfer çok iyiydi." dedi.

Özkaya, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin korunması, avcılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması için 1 Eylül 2021'de başlayan av sezonunun, yarın sona ereceğini söyledi.

Denizlerde av sezonun bitmesiyle balıkçıların bir hazırlık içine gireceğini, tekne ve ağ bakımlarını yapmaya başlayacağını ifade eden Özkaya, sezona ilişkin değerlendirmede bulundu. Özkaya, "Denizlerde av yasağı yarın başlayacak ama bu sezon balıkçılar, hem et verimliliği hem de balık bolluğu açısından denizlerde umduğunu bulamadı. Palamut bu sezon pek olmadı. Hamsi ve istavrit vardı ama boyları küçüktü, lüfer çok iyiydi. İstavritlerin boyu yasal sınırların altında kaldı. Bu sene lüfer İstanbul çevresinde çoktu. Hem balıkçılar hem de vatandaş lüfere doydu." diye konuştu.

Balıkçıların maliyetleri yükseldi

Sektörde maliyetlerinin yükseldiğine dikkati çeken Özkaya, giderlerin fazla olmasının balıkçıları zor duruma düşürdüğünü dile getirdi. Özkaya, "Mazot fiyatlarının küresel olarak artması balıkçılarımızı da çok etkiledi. Balıkçılara mazotta ÖTV desteği verilmesine rağmen bu destek eskisi kadar etkili olmuyor. Bu desteğin önceki yıllarda olduğu gibi yüzde 50 civarında devam etmesi balıkçılık sektörü için çok önemli. Akaryakıt desteği hem balıkçılara hem tüketicilere faydalı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Özkaya, balığın protein değeri yüksek bir gıda olduğuna işaret ederek, balık fiyatlarının uygun olmasının daha çok tüketilmesini ve toplumun daha sağlıklı olmasını sağlayacağını anlattı.

Mayın tedirginliği

Balıkçıların bankalara COVID-19 salgını ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden dolayı kredi borçları olduğunu belirten Özkaya, bu borçların ertelenmesi için çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

Özkaya, bu sezon bazı bölgelerde mayın görünmesinden dolayı gece balıkçılığın kısıtlandığını da anımsatarak, bu durumun sektörü olumsuz etkilemediğini ancak tedirginlik yarattığını sözlerine ekledi.