Av yasağı başlıyor! Gırgır tekneleri paydos, küçük balıkçılar devam edecek

Türkiye genelinde 15 Nisan 2025 Pazartesi günü itibarıyla denizlerde gırgır avcılığına yasak geliyor. Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Bandırma ve Erdekli balıkçılar için de bu tarih, büyük teknelerin sezonu kapattığı gün olacak. Ancak küçük tekneler için durum farklı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'nde faaliyet gösteren balıkçılar, yasağın yalnızca 12 metre üzerindeki tekneleri kapsadığını hatırlatarak, tezgâhların boş kalmayacağına dikkat çekiyor.

Bandırma’da uzun yıllardır balıkçılık yapan Barış Yıldız, vatandaşların yasakla birlikte taze balık bulamayacakları yönünde yanlış bir algıya kapıldığını söyledi. Yıldız, “Yasağın başlaması balık gelmeyecek anlamına gelmiyor. Küçük kayıklar ve olta balıkçıları avlanmaya devam edecek. Haliyle daha taze ve günlük balıklar tezgâhlarda yerini alacak” dedi.

Yıldız ayrıca, “Balık az geleceği için ertesi güne kalmaz, her gün taze gelir. Sadece fiyatlarda bir miktar artış olabilir” diyerek, balıkseverlerin endişe etmemesi gerektiğini ifade etti.

Hamsi, Sardalya ve Levrek tezgâhlarda

Bandırma Balık Hali’nde şu anda iri hamsi, sardalya ve levrek gibi balıklar yoğun talep görüyor.

* Hamsi kilosu: 300 TL

* Sardalya kilosu: 200 TL

* Levrek kilosu: 250 TL

Yıldız, “Levrek, çupra gibi yetiştiricilik balıkları zaten yıl boyunca bulunabiliyor. Hamsi ve sardalya da bol talep görüyor. Tezgâhlar taze ve günlük balıklarla dolu olacak. Vatandaşımız rahat olsun” dedi.

15 Nisan’da başlayacak olan av yasağı, balıkçılık sektöründe sezon sonunu işaret etse de, küçük ölçekli avcılığın devam etmesi sayesinde halkın taze balığa erişimi sürecek.