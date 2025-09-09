Av yasağı bitti! Tezgahlarda bolluk var ama hamsi 300 lirayı bulan fiyatıyla cep yakıyor

Denizlerde av yasağının kalkmasıyla birlikte balıkçılar yeniden denize açıldı. Ağlarını limana kasalar dolusu balıkla çeken balıkçılar, tezgahları hareketlendirdi.

Samsun Saathane Meydanı’nda balıkçılık yapan Talat Bayezıt Yıldırım, bu sezonun bereketli geçtiğini belirterek şunları söyledi:

“Çok şükürler olsun, mezgit, barbun, hamsi, istavrit bol. En çok mezgit ve hamsi var. Havaların biraz daha soğumasını bekliyoruz. İyi mezgit 200, normalleri 100 lira. Hamsi 200 lira. İstavrit 80–100 lira arasında. Hamsi bollaştıkça fiyatı düşer.”

Yıldırım, bu yıl palamudun az olduğuna dikkat çekerek hamsinin beklenenden daha bol olduğunun altını çizdi.

Bir diğer balıkçı Muhammed Kıyak ise palamut avcılığının beklentilerin altında kaldığını ancak mezgit, barbun ve istavritin bol olduğunu dile getirdi.

Kıyak, “Tezgahlarımız doluyor, fiyatlarımız 150–200 lira arasında değişiyor. Hamsi şu an 250–300 lira arasında, fiyat yüksek ama soğuklarla birlikte 150’ye hatta 100 liraya kadar düşmesini bekliyoruz” dedi.

Balıkçılar, havaların soğumasıyla birlikte hamsi bolluğunun artacağı ve vatandaşın bu yıl bol balık yiyeceği görüşünde birleşiyor.