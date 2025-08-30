Av yasağı sona eriyor: Balıkçılar 1 Eylül’de “Vira Bismillah” diyecek

Türkiye’de denizlerde trol ve gırgır avcılığı için 15 Nisan’da başlayan yasak 1 Eylül itibarıyla sona eriyor. 4,5 ay süren aranın ardından balıkçılar “Vira Bismillah” diyerek yeniden denize açılacak.

Sezon öncesi teknelerde hummalı bir hazırlık süreci yaşandı. Bakım ve onarımlarını tamamlayan balıkçılar, ağlarını tek tek gözden geçirerek teknelere yerleştirdi. Tayfalar da yeni sezon için son hazırlıklarını bitirdi.

“Bu Sene Hamsiden Umutluyuz”

Köroğlu Balıkçılık Sahibi Ekrem Köroğlu, bu sezon hamsiden umutlu olduklarını belirterek, “Pazar gecesi inşallah denize açılacağız. Hazırlıklarımız bitti. Mazot, tayfa, kumanya derken son aşamadayız. Bu sene hamsiden umutluyuz. Palamut az görülüyor ama 15 Eylül’den sonra daha netleşir. Karadeniz Bölgesi balık popülasyonu açısından şu an iyi durumda. Geçen sene palamut boldu, bu sene ise hamsinin daha fazla olacağını düşünüyoruz” dedi.

“Umutla Bekliyoruz”

Köroğlu Balıkçılık Reisi Yahya Kaya ise sezonu umutla beklediklerini ifade ederek, “Palamut az ama hamsi iyi olacak diye umuyoruz. Hazırlıklarımız tamamlandı. İnşallah 1 Eylül’de ‘Vira Bismillah’ diyeceğiz. Bu iş sadece sezonda çalışmak değil, sezon bittiğinde de ağ bakımı ve hazırlıklar devam ediyor. İnşallah hayırlısı olur” diye konuştu.

Balıkçılar, 1 Eylül gecesi denize açılarak sezonu bereket dilekleriyle başlatacak.