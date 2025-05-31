Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara kimdir?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 19 Mart’ta başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasında 5. dalga operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara da gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından 'Utku Caner Çaykara kimdir' sorusu gündeme geldi. İşte Çaykara'nın hayatı...
stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve terör bağlantılı soruşturmada 5. dalga operasyonu başlatıldı.
Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında olduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Utku Caner Çaykara kimdir?
1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Çaykara, Aslen Sivas Hafik’lidir.
İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimlerinden sonra, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Daha sonra İş Sağlığı ve Güvenliği ardından İşletme Yüksek Lisans eğitimlerini tamamladı.
2015 yılında CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, 2016’dan bu yana CHP Gençlik Kolları Genel Sekreterliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.
2023 Genel Seçimlerinde İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı oldu.