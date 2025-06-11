Avcılar Belediye Başkanvekilliğine CHP’li Yüksel Can seçildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan beşinci dalga operasyon kapsamında tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın yerine başkanvekilliği seçimi yapıldı. Avcılar Belediye Meclisi’nde gerçekleşen olağanüstü toplantıda, CHP ve Cumhur İttifakı adayları yarıştı.

CHP, Avukat Yüksel Can’ı aday gösterirken, Cumhur İttifakı Mahmut Löptaş’ı aday olarak belirledi. Seçim üç turlu bir oylama süreciyle tamamlandı.

İlk turda Yüksel Can 24, Mahmut Löptaş ise 13 oy aldı. Üçte iki çoğunluk sağlanamadığı için seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda ise iki aday eşit sayıda oy aldı. Bunun üzerine salt çoğunluğun yeterli olduğu üçüncü tur oylamaya geçildi.

Üçüncü turda 24 oy alan CHP adayı Yüksel Can, 13 oyda kalan Cumhur İttifakı adayı Mahmut Löptaş’a karşı seçimi kazandı ve Avcılar Belediye Başkanvekili oldu.

Yüksel Can, seçim sonrası yaptığı kısa açıklamada, “Avcılar halkının iradesine ve hukuk devletine sonuna kadar sahip çıkacağız” dedi. Başkanvekili olarak görevine resmen başlayan Can, Utku Caner Çaykara’nın yargı süreci sonuçlanana kadar belediye başkanlığı görevini yürütecek.