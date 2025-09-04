Avcılar ve Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 6 şüpheli adliyede
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Avcılar ve Beşiktaş Belediyeleri'ndeki ihale süreçlerine ilişkin gözaltına alınan 6 belediye personeli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün Avcılar ve Beşiktaş Belediyeleri'nden aldığı ihalelerde görev aldıkları öne sürülen 6 belediye personeli gözaltına alınmıştı.
Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 6 kişi, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.