Avcılar'da belediye işçilerinden maaş eylemi
İstanbul'un Avcılar ilçesinde belediye çalışanları maaşlarında iyileştirme yapılması talebiyle eylem yaptı.
Avcılar Belediye Başkanlığı binası önünde bir araya gelen Belediye-İş İstanbul 2 No'lu Şube üyesi işçiler, pankart açarak çeşitli sloganlar attı.
Sendika üyeleri adına basın açıklaması yapan Şube Başkanı Savaş Doğan, çalışanların özveri ile çalıştıklarını ancak mevcut maaşlarla geçinemediklerini söyledi.
Kira dahil hiçbir ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını aktaran Doğan, "Aldığımız bu ücretle geçinemiyoruz. İnsanca geçinebilecek, insanca yaşayabilecek bir ücret istiyoruz." dedi.
Doğan, maaşların iyileştirilmesi için mücadele vermeye devam edeceklerini aktardı.