Avcılar'da metrobüs kazası: Yaralı sayısı 99'a yükseldi

Avcılar'daki metrobüs durağında henüz belirlenemeyen nedenle iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen diğer iki metrobüs de kazaya karışan araçlara çarptı. Kazada 99 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kazaya karışan metrobüslerde sıkışan yaralı yolcuları kurtardı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla, Avcılar Murat Kölük Hastanesi, Büyükçekmece Devlet Hastanesi, Beylikdüzü Özel Birinci Hastanesi, Avcılar Hospital, Avcılar Medicana Hastanesi, Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi, Özel Florya Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Çapa Hastanesi ile Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Üst geçitlerde ve duraklarda yoğunluk oluştu

Avrupa Yakası'nda metrobüs seferlerinin çift yönlü durdurulması nedeniyle güzergah boyunca uzun araç kuyruğu oluştu. Bu arada duraktaki vatandaşlar, metrobüs yolundan kilometrelerce yürüyerek diğer toplu taşıma araçlarına ve diğer metrobüs duraklarına ulaşmaya çalıştı.

Kaza nedeniyle başka metrobüs duraklarında ve üst geçitlerde de yoğunluk oluştu. Araçlara binmek isteyen vatandaşlar, seferler yapılamadığı için duraklara alınmadı.

Metrobüslerden inerek yürüyen vatandaşların bazıları, bariyerlerin altından ve üstünden geçerek D100 (E5) kara yoluna girdi. Vatandaşların karşıya geçerken kaza tehlikesi yaşaması üzerine polis ekipleri, zaman zaman kara yolundaki araç trafiğini durdurarak yayaların geçişine yardımcı oldu.

Otobüs ve metro duraklarında kalabalıklar oluştu

Metrobüsleri kullanamayanlar, alternatif güzergahlara yönelince metro, otobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk oluştu. Bazı kişilerin yollarda kaldıkları görüldü. Birçok noktada insan kalabalıklarının oluşması dikkati çekti.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun birçok noktasında, trafik kilitlenme noktasına geldi. Bazı sürücüler, kontak kapattı, kimisi korna çalarak tepki gösterdi. Vatandaşlar da D-100 kara yolundan saatlerce yürüyerek evlerine gitmeye çalıştı.

Savcılık soruşturma başlattı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 metrobüsün çarpıştığı ve 99 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da kazada yaralanan 50 kişinin, ambulanslarla hastaneye sevk edildiği, 49 yaralının ise kendi imkanlarıyla hastanelere giderek ayakta tedavi gördüğü belirtildi.

İETT'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Avcılar'daki kazada ne yazık ki 85 yaralımız var. Yolcularımızın tedavileri devam ediyor, yakından takip ediyoruz. Şimdilik hayati tehlikesi olan yolcumuz bulunmuyor. Metrobüs hattını açma çalışmamız da tamamlanmak üzere. Kazanın sebebi teknik ekiplerce araştırılıyor." ifadeleri kullanıldı.

İmamoğlu: Tüm hemşehrilerimden özür dilerim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazası sırasında oluşan aksama nedeniyle İstanbullulardan özür diledi. İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam İstanbul’da hepimizi üzen bir kaza yaşadık. Yaralı vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Hepsi iyileşene kadar bize emanet. Kaza nedeniyle oluşan aksama nedeniyle tüm hemşehrilerimden içtenlikle özür dilerim." ifadelerini kullandı.