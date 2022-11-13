Avdagiç: Yüreklerimizi yakan hain saldırıyı nefretle lanetliyorum

Avdagiç, İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. "Huzur ortamımızı bozmak, kaos çıkarmak için alçaklıktan medet umacak kadar küçülen bu hainler, hak ettikleri karşılığı en şiddetli şekilde görecekler." ifadesini kullanan Avdagiç, halka korku salmayı amaçlayan terör maşalarının, karşılarında Türk milletini ve kahraman güvenlik güçlerini bulacağını vurguladı.

Avdagiç, "Oluşturmak istedikleri kargaşa, korku girdabında boğulacaklar. Hepimiz sakin kalacağız. Hedeflerine ulaşmalarına asla izin vermeyeceğiz. Başımız sağ olsun." açıklamasında bulundu.

TÜSİAD Başkanı Turan ile ASKON Başkanı Aydın'dan mesaj

Öte yandan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise "İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim milletimizi korusun." paylaşımında bulundu.