Avlanan her zararlı balon balığına 5 lira teşvik

Tarım ve Orman Bakanlığı, denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren balon balığının, zararlı etkilerinin yok edilmesi amacıyla bu balıkları avlayanlara teşvik verecek.

Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre, 1 milyon adete kadar balon balığı için kuyruk başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacak. 2020 yılı sonuna kadar 1 milyon adete ulaşılırsa alımlar durdurulacak. Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçılar balon balığı desteklemesi taahhütnamesi ile il ve ilçe müdürlüklerine başvuracaklar.

Destekleme kapsamında avcılığına izin verilen ve avlanılan balon balıklarının kuyruk kesimi, balıkçı gemilerinde insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılacak.

Balon balığı avcılığı yapacak balıkçı gemilerinde ihtiyaç duyulacak koruyucu eldiven, sızdırmaz poşet ve benzeri malzemelerin bulundurulacak.

Avlanılan balon balıkları, etik kurallar çerçevesinde balığın kafasına tek seferde sertçe vurularak öldürülecek. Ölen balon balıklarının kuyruk yüzgeci koruyucu eldivenler kullanılarak kuyruk sapından yapılacak kesi ile alınacak. Balon balığının kuyruğu dışındaki kısmı karın bölümü yarılarak,, kıyıya 1 milden uzak mesafede denize atılacak. Sadece kuyruk karaya çıkarılabilecek.