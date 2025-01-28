Avlanması yasak dağ keçisini vurup parçalara ayırdı! Dudak uçuklatan ceza
Elazığ’da bir kişi av tüfeğiyle avlanması yasaklanan dağ keçisini vurarak öldürdü. Jandarma tarafından yakalanan zanlının keçiyi parçalara ayırarak çuvala koyduğu ortaya çıktı. Tüfeğine el konan zanlıya 650 bin lira ceza kesildi.
Elazığ’da merkeze bağlı Sugözü Mahallesi'nde bir kişi, av tüfeğiyle avlanması yasak dağ keçisini vurarak öldürdü, ardından da parçalara ayırarak çuvala doldurdu.
Zanlı C.Ö., jandarma ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Kaçan şüpheli ekipler tarafından yakalandı.
Parçalara ayırmış
Gözaltına alınan zanlının sırtında taşıdığı çuvaldan parçalara ayrılmış dağ keçisi eti ve ruhsatlı av tüfeği çıktı.
Malzemeler Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından 650 bin lira ceza kesildi.