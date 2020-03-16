AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor

16 Mart 2020

ANKARA (DÜNYA) – İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayımlayarak, potansiyel olarak insanların toplu olarak bulunduğu hemen hemen bütün eğlence yerlerinin 16 Mart günü saat 24.00 itibariyle faaliyetleri durduruldu. Taziye evleri ve sivil toplum örgütlerinin eğitimleri, faaliyetleri de aynı saat itibariyle ertelendi. Uygulamanın geçici olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığından 81 il Valiliğine gönderilen “Coronavirüs Tedbirleri” Konulu yeni genelgede “eğlence yerleri” kapsamında sayılabilecek faaliyeti durdurulan işletme türleri şöyle:

Genelge ile bugün saat 24.00 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezleri.

Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları

Genelgeyle, sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanların toplanmasını gerektiren her türlü faaliyetleri de durduruldu.

Bunun yanı sıra, cenazelerin ardından geleneksel olarak oluşturulan çadır veya bir evde cenaze yakınlarının başsağlığı dileklerini kabul ettği “taziye evleri” de kurulamayacak.