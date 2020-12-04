AVM'ler için HES kodu nasıl alınır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısında pandemi tedbirleri kapsamında AVM'lere HES kodu ile girilmesine karar verildi. Bu uygulamanın yürürlüğe girmesinin ardından HES kodu olmadan AVM'lere girilmesine izin verilmiyor.

HES kodu nasıl alınır?

Hayat Eve Sığar (HES) kodu Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması, SMS ve e-Devlet ile alınabiliyor.

2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek,

e-Devlet ile,

e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.