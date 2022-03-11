İstanbul'daki yoğun kar yağışı ile birlikte pek çok önlem alınırken, AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değiştirildi. Kentte kar yağışı tüm etkisiyle devam ederken en çok yanıt aranan sorulardan biri de, "AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" oldu.

AVM'ler açık mı?

İstanbul'da hizmet veren 136 AVM, kar yağışının etkili olacağı 10-14 Mart tarihleri arasında yine açık olacak ancak bu süreçte AVM'lerin çalışma saatleri farklı olacak. Kar önlemleri kapsamında AVM'ler 12.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Bu süreçte okullar ve üniversiteler ise tatil edilirken, İstanbul'a otobüs, kamyon, tır gibi ağır vasıta araçlarının giriş-çıkış yapması yasaklandı.

Ayrıca Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkışları da durduruldu.