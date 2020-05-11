AVM'ler kapılarını yeniden açtı

11 Mayıs 2020

Daha önce market, eczane ve hijyen ürünleri satan firmalar dışında hizmetlerini durduran alışveriş merkezlerinde (AVM), restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki iş yerleri faaliyete geçti.

"Turizmin başkenti" olarak nitelenen Antalya'da özellikle üstü açık alışveriş merkezlerinde yoğunluk oluştu. Görevliler, ateşi ölçülen müşteriyi el dezenfektanı da sıkarak içeri aldı.

Mağazalardaki personelin maske kullandığı, müşterilerin de mağazaları maske ve eldivenle gezdiği görüldü.

AVM'de gezen müşteriler, sosyal mesafeye uymaları yönünde sık sık anonslarla uyarıldı.

Sınırlı sayıda kişinin girmesine izin verilen AVM'lere, içeriden çıkan sayısı kadar müşteri alınmasına izin verildi.

İş yerlerinden alışveriş yapan müşteriler ödeme sıralarını önündeki kişi ile en az 1 metre mesafe olacak şekilde bekledi. Bazı iş yerleri zemine sosyal mesafe çıkartmaları yapıştırarak kasa önlerindeki sosyal mesafeyi ayarladı. Kasa önlerinde yığılma olmadığı görüldü.

Muğla

Muğla'da COVID-19 salgını nedeniyle geçici süre kapatılan AVM'ler de sabah saatlerinden itibaren müşteri kabulüne başladı.

AVM'lerde sosyal mesafe hassasiyeti gözetildi. Maske takma zorunluluğu olan müşteriler, ateşleri ölçüldükten sonra mağazalara alındı. Mağaza içinde gezen müşteriler, anonslarla tedbirlere uymaları için uyarıldı.

AVM'lerin büyüklüğü oranında içeriye müşteri kabul edildi. Belirli aralıklarla dezenfekte edilen AVM'deki iş yerlerinin girişlerine de dezenfektan bırakıldı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da alışveriş merkezleri bugün açılmasına rağmen, yoğunluk yaşanmadı. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uygun davrandığı görüldü.

Alışveriş merkezlerinde bulunan restoranlar, sinema salonları ve çocuk oyun alanları henüz hizmete açılmadı.

Kayseri

Kayseri'de kontrollü şekilde hizmete açılan AVM'lerde günün ilk saatlerinde yoğunluk yaşanmadı.

Mağazalardaki personelin maske kullandığı, müşterilerin de mağazaları maske ve eldivenle gezdiği görüldü.

Vatandaşlar, mağazalara kontrollü şekilde kabul edildi.

Nevşehir

Nevşehir'deki AVM'lerde vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra mağazalara alındı.

Az sayıda mağazanın açık olduğu görülürken vatandaşlar yeniden hizmete açılan iş yerlerini sosyal mesafe kurallarına uyarak gezdi.

Güvenlik görevlisi, mağaza çalışanları ve vatandaşlar da maske kullanımına özen gösterdi.

Adana

Adana'da da alışveriş merkezleri, yeniden düzenlenen giriş ve çıkışların dezenfekte edilmesinin ardından müşterilerini kabul etti. Merkez Seyhan ilçesindeki bir AVM'ye gelen vatandaşları yüzlerinde maske ve siperlik bulunan güvenlik görevlileri karşıladı. Girişte 2 metre aralıklarla bekleyip güvenlik kontrolünden geçen müşterilerin maskelerinin bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Ateşleri de ölçülen müşteriler, tedbirlere uyularak içeriye alındı.

Alışveriş merkezinin zeminine de belirli aralıklara sosyal mesafe kuralını hatırlatan yazılar yerleştirildi, COVID-19 tedbirlerinin anlatıldığı uyarı levhaları konuldu. Ayrıca, AVM içerisinde 15'er dakika arayla sosyal mesafeye uyulması için ses sisteminden uyarılar yapıldı. Tuvalet ve lavaboların bulunduğu alanda ise temasın engellenmesi için kapılar kaldırıldı.

Mersin

Mersin'de de AVM'ler, giriş ve çıkışlardaki önlemlerin alınması ve mağazaların dezenfekte edilmesinin ardından kapılarını tekrar müşterilerine açtı. Merkez Yenişehir ilçesindeki bir AVM'ye gelenler, ateşleri ölçüldükten sonra mağazalara alındı. Girişlere el dezenfektanı ünitelerinin yerleştirilmesinin yanı sıra vatandaşlara maske ve eldiven de dağıtıldı. Görevliler de siperlik ve diğer koruyucu ekipmanları takarak COVID-19'a karşı önlem aldı.

Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sabah saatlerinde kapılarını açan bir AVM girişinde vatandaşların ateşleri ölçüldü. Giriş kapılarına el dezenfektanı ünitesi yerleştirildi, görevlilerce isteyenlere maske ve eldiven dağıtıldı. AVM çalışanlarının da siperli maske ve diğer koruyucu ekipmanları takarak COVID-19'a karşı önlem aldığı görüldü.

Kaynak: AA