Avrasya Tüneli'nde araç yangını

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 21.20’de Avrasya Tüneli’nde Avrupa istikametinden Anadolu istikametine seyir halindeki yabancı plakalı bir araçta henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktığı belirtildi. Kısa sürede söndürülen yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Geçici süreyle trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli'nin saat 21.30 itibariyle ulaşıma açıldığı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.