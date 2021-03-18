Avrupa Birliği'nden Türkiye kararı

Avrupa Birliği'nin (AB), Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini gerekçe göstererek iki TPAO yetkilisine yönelik kısıtlayıcı tedbir içeren listenin genişletilmesi planını dondurduğu açıklandı.

Reuters'in AB diplomatlarına dayandırarak verdiği habere göre, bir AB diplomatı, "Türk yetkililerin listeye eklenmesine yönelik çalışmalar durduruldu. Artık ekonomik yaptırımları konuşmuyoruz." dedi.

Bir başka AB diplomatı da kısıtlayıcı tedbir listesine ek yapılmasının zaten hiç başlamadığını belirtti. AB yetkilileri, diplomatik yolun izlenmesine öncelik verdiklerini söyledi.

Haberde ayrıca ABD ve AB'den diplomatlar, ABD yönetiminin, Brüksel'e, NATO üyesi ve AB aday ülkesi Türkiye'nin uzlaşıya yakın olduğu bir zamanda yaptırım uygulamaması için çağrıda bulunduğunu belirtti.