Avrupa Günü, 'Umudumuz Hep Genç' sloganı ile kutlanacak

Avrupa Birliği’nin (AB) temellerinin atıldığı gün olan 9 Mayıs Avrupa Günü, bu yıl Türkiye’de “Umudumuz Hep Genç” sloganı ile kutlanacak.

Tüm Avrupa ülkelerinde 2022 yılının ‘Avrupa Gençlik Yılı’ ilan edilmesi nedeniyle, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, etkinliklerde gençlerin geniş katılımını hedefliyor. Bu kapsamda, Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri aracılığı ile Türkiye’nin 19 farklı şehrinde sergiler, söyleşiler, sempozyumlar, konserler ve gençlik buluşmaları gerçekleştirilecek.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, 9 Mayıs'ta Ankara CerModern’de ilk olarak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Daha sonra yine CerModern’de ünlü dijital kolaj sanatçısı Uğur Gallenkuş’un ‘Paralel Evrenler’ adlı sergisinin açılışını yapacak. Sergi açılışının ardından geleneksel Avrupa Günü Resepsiyonu düzenlenecek. Resepsiyon, ünlü Fransız müzik grubu La Caravane Passe’nin konseriyle sona erecek.

Uğur Gallenkuş’un “Paralel Evrenler” kolaj sergisi, Ankara Cer Modern’in yanı sıra 9-22 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Havalimanı Dış Hatlar’da da ziyaretçileri ile buluşacak. Sergideki kolajlar, 12 Mayıs’ta Galata Kulesi’ne yansıtılacak.

14 Mayıs Cumartesi günü ise Ankara’da ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri’ndeki büyük konserde ünlü sanatçılar Mercan Dede, Hayko Cepkin ve Ceza ilk kez aynı sahneyi paylaşarak gençlerle buluşacak.