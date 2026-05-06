Avrupa Günü’nde Ankara’da “iklim” ve “diplomasi” mesajı

Nagihan KALSIN – ANKARA

Europe Day kapsamında başkent Ankara’da düzenlenen dijital fotoğraf sergileri ve resepsiyonda, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel güvenlik, iklim değişikliği ve kültürel iş birliği mesajları öne çıktı.

CerModern’de gerçekleştirilen etkinliğe Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik kapsamında “Maddeyi Dönüştürmek” ve “İz” adlı dijital fotoğraf sergileri açıldı. Sergilerde iklim değişikliğinin etkileri, insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki dönüşümü ve kültürel mirasın korunması temaları işlendi.

“Bilim ve sanat bir araya getirildi”

Sergiyi gezen Büyükelçi Aivo Orav, burada yaptığı konuşmada sanat ile bilimin ortak bir zeminde buluşturulduğunu belirtti. Orav, “İz” sergisinde görüntü, ses ve görseller aracılığıyla iklim değişikliğinin geride bıraktığı etkilerin işlendiğini, “Maddeyi Dönüştürmek” sergisinin ise insanlığın dünyayı nasıl şekillendirdiğine ilişkin sorular ortaya koyduğunu söyledi.

Serginin ardından düzenlenen resepsiyonda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Günü’nün kültürel miras ve ortak değerler ekseninde kutlandığını belirterek, “Bugün AB Delegasyonu sayesinde Avrupa Günü’nü sanat yoluyla, doğal kültürel mirasımızın zenginliğini vurgulayan ve bu zenginliği geleceğe taşıyan iki dijital sergiyle kutluyoruz.” dedi.

“Türkiye Avrupa kimliğinin vazgeçilmez parçası”

Avrupa’nın en büyük gücünün çeşitliliği olduğunu ifade eden Bozay, “Avrupa en güçlü halini, her zaman çeşitliliğini kucakladığında ve kültürler arasında köprüler kurduğunda almıştır. Türkiye, olağanüstü tarihi ve dinamik toplumuyla, özgün Avrupa kimliğinin vazgeçilmez bir parçasıdır.” diye konuştu.

Bozay, küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde Avrupa Günü’nün ortak değerleri hatırlatması gerektiğini vurgulayarak, “Belirsizliğin ve bölünmüşlüğün damgasını vurduğu bir dünyada Avrupa Günü, bize Avrupa’nın gerçek anlamda ne olduğunu ve ne olmayı hedeflediğini hatırlatan bir pusula görevi görmelidir.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Avrupa için hayati ortak”

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Orav ise Avrupa Birliği’nin çatışmalarla dolu bir geçmişi iş birliğine dayalı bir geleceğe dönüştürme hedefiyle kurulan bir barış projesi olduğunu söyledi.

Orav, “Avrupa Günü’nü, NATO’nun kilit bir müttefiki ve AB sürecinde önemli bir aday ülke olan Türkiye ile kutlamaktan onur duyuyoruz. Günümüzün belirsizliklerle dolu dünyasında Türkiye, Avrupa için hayati bir ortaktır.” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki gelişmelere değinen Orav, Türkiye’nin diplomatik rolüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaş acımasız ve hukuka aykırıdır. Siviller her gün acı çekiyor. Eğer saldırganlık orada kazanırsa, bu hepimizi tehdit eder. Orta Doğu, çatışmalar ve ekonomik krizlerle alevler içinde. Ancak Türkiye, bir istikrar adası ve diplomasi için bir köprü olmaya devam ediyor.”

Türkiye’nin arabuluculuk rolüne işaret eden Orav, “Gerilimi azaltmak ve arabuluculuk yapmak için çaba sarf ediyorsunuz. Bu yıl Ankara’da NATO müttefiklerini ve Antalya’da İklim Zirvesi kapsamında tüm dünyayı ağırlamanız, rolünüzü her zamankinden daha hayati kılıyor.” dedi.

“AB genişlemesi barış yatırımı”

Orav, Avrupa’nın geleceğinin ortak olduğunu belirterek, AB genişlemesini “barışa yapılan yatırım” olarak tanımladı. Türkiye’nin aday ülke ve NATO müttefiki olarak bu vizyonun merkezinde yer aldığını ifade eden Orav, konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleriyle tamamladı:

“İnsanlık tek bir vücuttur. Her millet, onun bir parçasıdır.”