Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas Ankara'da

Avrupa Komisyonu’nun Göç ve Güvenlik Politikalarının Koordinasyonundan Sorumlu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas bu akşam ve yarın Ankara’da olacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, gündemde Polonya-Belarus sınırındaki göçmen hareketlerinin olduğu, ziyaretle göç ve güvenlik konusundaki genel iş birliğinin daha da güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Göçmenlerin, Belarus rejimi tarafından bir araç haline getirilmesine son verilmesi için kilit nitelik taşıyan partner ülkelere yönelik bir dizi ziyaretin dördüncü durağı olan bu ziyaret, göç ve güvenlik konusundaki genel iş birliğini daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Ziyareti sırasında göç yönetiminin hem Avrupa Birliği hem de Türkiye için ortak bir sorumluluk ve ortak bir öncelik olduğu mesajını verecek olan Başkan Yardımcısı, Bu akşam Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; Yarın ise, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek. Ardından İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu ile de bir toplantı yapacak olan Başkan Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı ve Ulusal Erasmus Ajansı tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin Ufuk Avrupa, Erasmus+ ve Solidarity Corps (Avrupa Dayanışma Programı) programlarındaki ortaklığını vurgulamayı amaçlayan bir yuvarlak masa toplantısına katılacak. Bu toplantıya Türk ve yabancı öğrencilerin yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Sn. Faruk Kaymakcı da katılacak."