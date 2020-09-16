Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: Türkiye ile Avrupa arasındaki mesafe artıyor
Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mesafenin arttığını söyledi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki mesafenin arttığını söyledi.
Yaptığı konuşmada AB ülkelerinin dış politika alanında daha hızlı karar vermesi gerektiğine dikkat çeken von der Leyen, Türkiye'nin Yunanistan'a "gözdağı vermesini" hiçbir sebeple haklı görülemeyeceğini belirtti.
Von der Leyen AB yönetiminin insan hakları ihlallerinden sorumlu olanların varlıklarını dondurmak için ABD'deki giren Magnitsky Yasası gibi bir teklif hazırlığında olduğunu dile getirdi.
Kaynak: Reuters