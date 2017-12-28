Avrupa Konseyi'nden KHK açıklaması: Yakından inceliyoruz

28 Aralık 2017

Avrupa Konseyi sözcüsü Daniel Holtgen, 696 ve 695 sayılı kanun hükmünde kararnameleri (KHK) yakından incelendiklerini ve bu konuda bazı endişelerin oluştuğunu söyledi.

Euronews'in haberine göre, on binlerce kişinin kamudan ihraç edilmesiyle ilgili Türkiye’ye KHK Komisyonu kurulmasını tavsiye ettiklerini belirten sözcü, “Komisyonun işleyişiyle ilgili itirazların olduğunu da biliyoruz” dedi.

Holtgen, şöyle konuştu:

"Avrupa Konseyi bu gelişmeleri inceliyor. Biliyorsunuz Türkiye’de Anayasa Mahkemesi bu itirazları kabul etmiyor. Bu yüzden hak ihlaline uğrayan kişilerin bir yasal merciye başvurabilmeleri için komisyon kurulmasını tavsiye ettik. Bu gerekli bir adımdı çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yapılmadan iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekiyor."

Sözcü Holtgen, Avrupa Konseyi’nin kısa süre içerisinde Türkiye hükümetiyle bu konuda irtibata geçeceğini aktardı.

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