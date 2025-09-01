Avrupa Otoyolu Edirne gişeleri kaldırılıyor

Avrupa Otoyolu’nun Edirne Ücret Toplama İstasyonu’nda gişe adaları ve kanopilerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Gişeler tarihe karışıyor

Ücret toplama gişelerinin büyük kısmının yıkımı neredeyse tamamlandı. Çalışmalar kapsamında gişe adaları ve kanopiler tamamen kaldırılacak.

Trafiğe alternatif yönlendirme

Devam eden yıkım çalışmaları nedeniyle Edirne gişelerinden otoyola girişler trafiğe kapatıldı. Sürücüler, D-100 güzergahı üzerinden alternatif yollara yönlendiriliyor. Otoyoldan çıkışlar ise servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor.

Jandarma ekipleri yönlendirme yapıyor

Bölgede güvenliği ve trafik akışını sağlamak için Edirne Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri sürücülere yardımcı oluyor.