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Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye’ye yaptırım çağrısı

Avrupa Parlamentosu, Türkiye’nin Suriye’deki harekatını kınayarak Avrupa Konseyi’ne yaptırım çağrısında bulundu.

Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye’ye yaptırım çağrısı
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Avrupa Parlamentosu vekilleri bugün yapılan oylama ile Türkiye’nin Suriye’deki harekatını kınayarak güvenli bölge planına karşı çıktı ve Avrupa Konseyi’ne Türkiye’ye yönelik sorumlu kişileri hedef alan yaptırımların uygulanması ve vize engeli konulması için çağrı yaptı.

Parlamento, bölgede Birleşmiş Milletler öncülüğünde bir güvenlik bölgesi oluşturulmasını istiyor. Vekiller yayınlanan ortak basın açıklamasında tarım ürünlerine ilişkin yapılan anlaşmanın askıya alınmasını, son çare olarak da AB-Türkiye Gümrük Birliği’nin askıya alınmasını önerdi.

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