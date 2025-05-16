Avrupa Siyasî Topluluğu 6. Zirvesi: Erdoğan'ın da katıldığı etkinlikte liderler 'ortak eylem' için bir arada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasî Topluluğu’nun 6. Zirvesi için Arnavutluk’un başkenti Tiran’a gitti. Erdoğan, Tiran Uluslararası Havalimanı’nda Arnavutluk Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku ile Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin düzenlendiği İskender Bey Meydanı’na geçti. Ardından, Tiran’daki Opera Binası’nda 50’ye yakın devlet ve hükümet başkanının katılımıyla gerçekleştirilecek Avrupa Siyasî Topluluğu Zirvesi alanına ulaştı.

Burada gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştiren Erdoğan, “Çok şey bekliyoruz. Kardeşimle (Arnavutluk Başbakanı Edi Rama) Arnavutluk’tan tüm dünyaya barışı seslendireceğiz” dedi.

Zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Erdoğan’ın liderlere hitap etmesi de öngörülüyor. Toplantıya Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ev sahipliği yapıyor.

Yılda iki kez düzenlenen Avrupa Siyasî Topluluğu Zirvesi'nin bu yılki teması, “Yeni bir dünyada yeni Avrupa: Birlik, İşbirliği ve Ortak Eylem” olarak belirlendi.

Zirveye Erdoğan’ın yanı sıra, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Moldovya Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Letonya Başbakanı Evika Silina gibi çok sayıda lider katılıyor.

Zirvede, Avrupa kıtasında güvenlik, enerji, dijitalleşme, savunma iş birliği ve bölgesel istikrar gibi konular masaya yatırılıyor.