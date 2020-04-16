Avrupa Türk dizilerine yöneldi

16 Nisan 2020

Yasemin SALİH

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını, bütün sektörlerde çalışma hayatını durma noktasına getirdi. Medya sektörü de bundan nasibini aldı ve yeni yapımlar durdu. Buna karşılık evde geçirilen sürenin artması medyaya daha fazla ilgi gösterilmesine neden oldu. Yurtdışına yarışma formatları ve dizi ihracatı yapan Global Agency’nin patronu İzzet Pinto, özellikle Avrupa’da bu tablonun Türk dizilerine ilgiyi artırdığını söyledi. Pinto, “Avrupa’da yeni prodüksiyonlar durdu. Ellerinde uzun ve hazırda Türk dizileri var. Bunların yeniden yayın hakkını almak üzere kanallar kapımızı çalmaya başladı. Yeniden Türk dizilerine ilgi arttı” diye konuştu.

Başta Balkanlar olmak üzere Türk dizilerinin koronavirüs günlerinde izlenme oranlarının arttığını belirten Pinto, son 10 gündür Binbir Gece, Paramparça, Aşk ve Ceza gibi dizilerin yeniden yayın haklarını yoğun olarak sattıklarını ifade etti. Pinto, “Şu sıralar Sırbistan, Bosna hersek, Hırvatistan gibi Balkan ülkelerinden yoğun talep var. İsrail ve Latin Amerika’dan da talep geleceğini öngörüyoruz. İşler iyi ama tahsilat sorunu yaşayacağız gibi görünüyor” dedi.

‘Made in Türkiye markasının değeri arttı’

Türk dizilerinin yurtdışında gördüğü ilgi, Türkiye’nin ihracat verilerine yarım milyar doların üzerinde katkı sağlıyor. Sektörün 2023 hedefi ise 1 milyar dolar. Rusya'dan Çin'e, Kore'den Latin Amerika'ya 70 ülkede 700 milyondan fazla izleyiciyle buluşan Türk yapımı diziler; eğlence sektörünü güçlendirmekle kalmadı, başta İstanbul olmak üzere birçok kentin bilinirliğini de artırdı. En fazla ülkeye ihraç edilen Muhteşem Yüzyıl dizisinin ihracat haklarını elinde bulunduran ve dizi ihracatının Türkiye’ye katkısının yadsınamaz olduğunu belirten İzzet Pinto, “Burada ihracat gelirinin ötesinde bir fayda var. Türk dizileri sayesinde “made in Türkiye” markasının gücü arttı. Milyonlarca kişiye Türkiye’nin reklamını yapıyoruz. Türkiye imajı bu sayede çok güçlendi” dedi. Dizilerin gösterildiği ülkelerde Türk markaları ve kentlerine ilginin de çok arttığını vurgulayan Pinto, bu nedenle son dönemde firmaların kendileriyle farklı pazarlama projeleri için bağlantıya geçtiğini ifade etti. Pinto, “Özellikle Türk üniversitelerine yabancı öğrenci ilgisinin artmasında dizilerin etkisi büyük” diye konuştu.

‘Dijital bağımlılık işlerimizi kötü etkiliyor’

İzzet Pinto’ya göre önümüzdeki dönemde dizi ihracatının önünde önemli birkaç engel var. Bunların ilki dijital bağımlılık. Netflix gibi platformların işlerine zarar verdiğini belirten Pinto, “Her yıl TV izleme oranları düşüyor. Son 7-8 yılda yüzde 15-20 geriledi. Televizyonun itibarı düştü. İnsanlar evlerine cihaz bile almıyor artık” diye konuştu. Bu nedenle sektör olarak televizyonun hala çok güçlü olduğu Balkanlar, Ortadoğu ve Latin Amerika ülkelerine yöneldiklerini anlatan Pinto, sözlerini şöyle sürdürdü: “Batı Avrupa ülkeleri ve Hindistan’da dijital çok güçlenmiş, televizyon zayıflamış durumda. Öte yandan beni rahatlatan taraf, eğlence sektörü. Eğlence sektörü küçülmüyor. Mecralar değişiyor sadece. Biz de yeni projelere yatırım yapıyoruz.”

Yeni diziler tutmuyor

Global Agency’nin genç patronu, 2020’de dizi ihracatında artış olmayacağı görüşünde. Bunun nedeni olarak da yeni Türk dizilerinin iç piyasada tutmamasını, kısa sürede yayından kaldırılmasını gösteriyor. Pinto, “Bir dizinin ihraç edilebilmesi için Türkiye’de en az 26 bölüm yayınlanması gerek. Çünkü Türkiye’deki yayın süreleriyle diğer ülkelerdeki aynı değil. Aslında yurtdışında talep azalmadı ama son diziler 26 bölümü göremeden kaldırılıyor. Biz de bu nedenle 2020’de format ihracatına yoğunlaştık. Elimizdeki formatları daha çok ülkeye satmak ya da yenilemek için çalışıyoruz” dedi. Pinto, yurtdışında en çok kadın ve aşk konulu filmlerin tuttuğunu, Türk komedilerinin ise ilgi görmediğini vurguladı.

2020’de kârda yüzde 20 büyüme hedefliyor



Her gelen yıl için 15-20 maddelik hedefler koyduğunu, sene sonunda da bu hedefler üzerinden kendini değerlendirdiğini belirten İzzet Pinto’nun 2020 yapılacaklar listesinde kârlılıkta yüzde 20 büyümek var. Listedeki diğer bazı maddeler ise şunlar:



- İhracat ödüllerinde kendi sektörümde yine ilk üçte yer alacağım.

- Turquality programına katılacağım

- Elimdeki şarkı yarışması formatının eksikleri vardı, yeni versiyonunu yazdım, yurtdışına satacağım.

- Dizi ve format prodüksiyonuna gireceğim.

- Kitabımı çıkaracağım.

- International Emmy’ye aday olmayı hedefliyorum.