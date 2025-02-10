Avrupa'da gaz fiyatları son 2 yılın zirvesinde

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, mart vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı bugün yüzde 4 civarında artışla 58,75 avroyu gördü. Böylece, Avrupa piyasalarında doğal gaz fiyatları Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye tırmandı.

Gaz fiyatlarındaki artış, devam eden soğuk hava koşullarının tüketimi yükseltmesi, depolardaki gaz miktarındaki gerileme ve ABD'nin Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik uygulaması beklenen gümrük vergilerinin ticari ilişkilerde gerilimi artırmasından kaynaklandı.

Gelecek günlerde özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde sıcaklıkların tekrar azalması ve bu durumun gaz talebini artırması bekleniyor. Gaz talebindeki artışla Avrupa'nın 2022'den bu yana en düşük seviyede seyreden gaz depolarındaki seviyenin daha da hızlı azalacağı öngörülüyor.

Gas Infrastructure Europe verilerine göre, Avrupa gaz depolarının doluluk seviyesi 8 Şubat itibarıyla yüzde 49'a düştü. Böylece, AB gaz depolarındaki doluluk seviyesi son 5 yılın aynı dönemindeki ortalamasının yaklaşık yüzde 8 altında bulunuyor.