Avrupa'da sıcaklık alarmı: Bu yaz tarihin en sıcağı olabilir

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Avrupa ve İngiltere'de sıcak hava dalgaları bu yıl mayıs ayında erken başladı. İngiltere ile Batı Avrupa'da mayıstan bu yana 5 sıcak hava dalgası yaşanırken, yüksek sıcaklıklara bağlı çok sayıda can kaybı kaydedildi.

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), ülkede bu yazın kayıtlardaki en sıcak yaz olma olasılığının yüksek olduğunu bildirirken, Batı Avrupa için de benzer bir beklenti ortaya konuldu.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) bünyesinde faaliyet gösteren Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) İklim Stratejik Lideri Samantha Burgess, bu yıl yaşanan aşırı sıcaklıklar ve bunların etkilerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Mayıs ve hazirandaki sıcaklar daha sıra dışı

Özellikle mayıs ve haziranda görülen sıcak hava dalgalarının temmuz ayındakilere kıyasla "daha sıra dışı" olduğunu belirten Burgess, en fazla etkilenen bölgeler arasında Fransa, İngiltere'nin güneyi, Almanya'nın bazı kesimleri, Hollanda, Belçika, İspanya'nın bazı bölgeleri, Macaristan, Çekya, Avusturya ve İsviçre'nin bazı kesimlerinin bulunduğunu söyledi.

Sıcak hava dalgalarının beraberinde kuraklığı da getirdiğini ifade eden Burgess, Avrupa'nın bazı bölgelerinde 6 haftayı aşkın süredir kayda değer yağış görülmediğine dikkati çekti. Burgess, yüksek sıcaklıklar ile kuraklığın orman yangını riskini de "aşırı derecede" artırdığını belirtti.

Batı Avrupa'da sıcaklıkların daha yüksek seyrettiğini hatırlatan Burgess, haziran ve temmuz aylarında sıcaklıkların bölgenin uzun dönem ortalamasının 3 dereceden fazla üzerine çıktığını aktardı.

"Bu yazın kayıtlardaki en sıcak yaz olacağı" öngörüsü

Ağustosun geri kalanındaki sıcaklıkların da görülmesi gerektiğini belirten Burgess, "Ancak karşı karşıya olduğumuz sıcak hava dalgasının yarattığı anomaliler göz önüne alındığında, öngörüm Batı Avrupa için bu yazın kayıtlardaki en sıcak yaz olacağı yönünde. Bu ihtimalin Batı Avrupa için son derece güçlü olduğunu düşünüyorum. Daha önceki yıllarda aşırı sıcaklar büyük ölçüde Güney ve Doğu Avrupa ülkelerinde yoğunlaşıyordu. Bu yıl ağırlık Batı Avrupa'ya kaymış durumda." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın bölgesel sıcaklık haritasında Doğu Avrupa'nın geniş kesimlerinde sıcaklıkların ortalamaların altında kaldığını kaydeden Burgess, buna karşın bu ay sıcaklıkların ortalamanın üzerinde seyretmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Burgess, kıtada aşırı sıcaklardan etkilenmeyen neredeyse hiçbir bölgenin kalmadığına işaret etti.

Topraklarda kuraklık, nehirlerde tarihi düşüş

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle Avrupa'nın bazı bölgelerinde 1979'dan bu yana gözlemlenen en kurak toprak koşullarının oluştuğunu belirten Burgess, kuraklığın özellikle kuzey İspanya, Fransa ve İngiltere'nin geniş kesimleri ile Belçika, Hollanda, Almanya'nın bazı bölgeleri, Avusturya, İsviçre, Çekya ve Macaristan'da yoğunlaştığını aktardı.

Bu tablonun aylık ortalama nehir debilerindeki anomalilerle de örtüştüğünü belirten Burgess, Ren, Sen ve Tuna nehirlerinde kayıtlardaki en düşük seviyelerin görüldüğünü bildirdi.

Burgess, yaz döneminde iklim değişikliğinin birbiriyle bağlantılı etkilerinin günlük yaşamı sekteye uğrattığının açık biçimde görüldüğünü ifade etti.

El Nino küresel sıcaklıkları artırabilir

Tropikal Pasifik'te yoğunlaşan ve giderek güçlenen El Nino'nun küresel sıcaklıklara etkisini de değerlendiren Burgess, dünya genelinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının yılın bu dönemi için ölçülen en yüksek seviyeye ulaştığını söyledi.

Güçlü bir El Nino'nun küresel ortalama sıcaklıklara 0,2 derece ekleyebildiğini belirten Burgess, "Dolayısıyla El Nino nedeniyle bu yılın sonlarına doğru sıcaklıkların yükselmesini bekliyoruz. 2027'nin kaydedilen en sıcak yıl olması muhtemel. Önceki El Nino olayıyla karşılaştırıldığında, okyanus sıcaklıkları şimdiden yılın bu döneminde ölçülen sıcaklıklardan daha yüksek. Üstelik El Nino olayının gelişmesi için önümüzde hala 3-4 ay var." diye konuştu.

El Nino'nun Avustralya ve Endonezya'da kuraklık ve orman yangını riskini artırabileceğini aktaran Burgess, Doğu Pasifik ve Güney Amerika'da ise mevsime bağlı olarak sel ya da kuraklık riskinin yükselebileceğini belirtti. Burgess, Avrupa'da El Nino'nun kış döneminde daha yoğun yağışlara neden olabileceğini de ifade etti.

Okyanus sıcaklıklarında temmuz rekoru

Copernicus'un bu hafta açıkladığı verilere göre Temmuz 2026, dünya genelinde kayıtlardaki en sıcak ikinci temmuz ayı oldu. Küresel okyanus yüzeyi sıcaklıkları ise 20,96 dereceye çıkarak temmuz ayları için rekor kırdı.

Batı Avrupa'da haziran ve temmuz aylarında ortalama sıcaklık 21,62 dereceye ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeyi gördü. Temmuz 2026 ise Batı Avrupa'da bugüne kadar ölçülen en sıcak üçüncü temmuz olarak kayıtlara geçti.

ABD merkezli araştırma kuruluşu Berkeley Earth'ün verilerine göre, temmuz ayındaki yüksek sıcaklıkların ardından 2026'nın kayıtlardaki en sıcak yıl olma olasılığı yüzde 69'a yükseldi. Bir önceki ay bu olasılık yüzde 12 olarak hesaplanmıştı.

Küresel sıcaklık artışının bu yıl 1850-1900 sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,5 derece üzerine çıkma ihtimali ise yüzde 99 olarak ölçüldü.

Dünya genelinde 2024, halen kayıtlardaki en sıcak yıl olma özelliğini koruyor. Küresel sıcaklık artışı 2024'te sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,55 derece üzerine çıkmıştı.