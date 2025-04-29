Avrupa’daki elektrik kesintileri Türkiye’yi etkiler mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Avrupa'da dün öğle saatlerinde başlayan ve İspanya ile Portekiz başta olmak üzere Fransa ve Belçika'da da ekili olan büyük çaplı elektrik kesintisi şehirlerde hayatı durma noktasına getirdi. Binlerce kişi metrolarda mahsur kalırken ameliyatlar ertelendi, trafik lambalarının çalışmaması nedeniyle yollarda büyük kaos yaşandı, İspanya OHAL ilan etti.

Neredeyse bir gün süren kesintilerin ardından sabah saatlerinde İspanya, trofaların yeniden faaliyete geçtiğini bildirdi. Ancak böylesi büyük çaplı elektrik kesintisi Türkiye'yi de etkiler miydi merak konusu oldu.

Dün Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen kabine toplantısında da gündeme gelen kesintilere ilişkin Bakan Bayraktar kabine üyelerine bilgilendirmede bulundu.

Türkiye elektrik kesintilerinden etkilenir mi?

Kabine toplantısı sonrasında da gazetecilerin sorularına yanıtlayan Bakan Bayraktar Türkiye’nin Avrupa ile aynı dağıtım ağı içerisinde yer aldığını hatırlatarak “Şu anda bu sıkıntıdan Türkiye etkilenmedi. Ama bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı. Çünkü biz de Avrupa’nın sistemine bağlıyız” dedi.

Kesintinin ana sorumlusunun İspanya olarak görüldüğüne dikkat çeken Bayraktar, "Talep fazla olmayınca rüzgar ve güneşin aşırı üretimini yönetemediler de deniyor, Fransa'da enterkonneksiyon sistem de kendini emniyete almak için kesmiş. Böyle şeylerden bahsediliyor. Büyük sıkıntı, baya büyük çaplı bir şey" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de büyük kesinti 2015’te yaşanmıştı

Türkiye’de de 2015 yılında 6 ila 12 saatlik bir enerji kesintisi yaşanmış, İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon ve Diyarbakır gibi büyük şehirler başta olmak üzere onlarca şehre elektrik verilememişti. Kesintinin sebebi ise bakıma alınan bazı hatların ardından doğu ve batı arasındaki hatların yoğunluğu taşıyamaması olarak açıklanmıştı.