Avrupa'dan boş dönen TIR sayısı 70 bine çıktı!
İhracattaki artışa karşın ithalatta yaşanan düşüş ekimde hızlandı, Avrupa'dan ülkeye yük almadan dönen TIR sayısında rekor artış oldu. Geçen yıl ilk 10 ayda 40 bin araç ülkeye boş dönerken, 2018'de sayı 70 bine çıktı. Batı Avrupa'dan boş dönüşlerde ise yüzde 260 artış oldu.
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