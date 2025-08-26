'Avrupa'dan çöp ithalatı' iddiasına Bakan Kurum'dan net cevap

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin Avrupa ülkelerinden çöp ithal ettiğine yönelik iddialara açıklık getirdi. Türkiye’nin sadece geri dönüşüm amaçlı atık ithalatı yaptığını belirten Kurum, yakma ve bertaraf için atık ithal edilmesinin yasak olduğunu kaydetti.

Atıklar sürekli denetleniyor

Bakan Kurum hem ithal edilen hem de ülke içinde toplanan atıkların, sürekli denetlendiğini ve izlendiğini bildirerek, "Ayrıca liman gümrük sahasından giren plastik atıklar, Mobil Araç Takip Sistemi (MoTAT) sistemi ile tesise kadar takip ediliyor” dedi.

Atık ithalatında kota

Atık ithalatında kota uygulandığını, ayrıca ithalatı uygun görülmeyen atıklara onay verilmediğini ifade eden Kurum, atık bertaraf ve geri dönüşüm tesislerine yönelik denetimler hakkında bilgi verdi.

Buna göre, Ocak 2021’den bu yana tesislere yönelik 31 bin 976 denetim yapıldı, 1 milyar 152 milyon lira para cezası uygulandı ve 256 tesis durduruldu.