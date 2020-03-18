Avrupa'dan gelen 1957 kişi İstanbul'daki üç yurtta karantina altında

18 Mart 2020

Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan ülkeye dönen vatandaşların, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu, Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu ve Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'ndaki karantinası devam ediyor.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tedbirleri doğrultusunda, Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurduna 1205, Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurduna 535, Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurduna ise 217 kişinin yerleştirildiği bildirildi.

Bu arada karantinadaki kişilerin yakınları yurtların önüne gelerek bilgi almaya çalışıyor. Bazı vatandaşlar yakınlarıyla cep telefonu ile görüştüğü, bazılarının ise penceredeki yakınına el salladığı görüldü.

Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu önünde Almanya'dan gelen aile bireylerinden haber almak için bekleyen Büşra Durukan, Almanya'dan gelen annesi, babası, teyzeleri, anneannesi ve eniştesinin karantina altında olduğunu söyledi.

Akrabaları ile telefonda görüşen Durukan, "En azından durumu görelim, bilgi alalım diye geldik. Bizim de yapacağımız bir şey yok." dedi.

Yakınlarının sağlık kontrolünden geçeceğini dile getiren Durukan, "Şu anda sanırım sağlık kontrolü olacak, onu bekliyorlar. Onun dışında yapacakları bir şey yok. Ayrı ayrı odalarda kaldıklarını söylediler. Üç kişilik sanırım yurt odası. Odada gerekli olan her şey varmış. 'İhtiyaçlarını götürebilir miyiz?' diye sorduk, gerek olmadığını söylediler." ifadesini kullandı.

Kızını ve torunlarını görmek için geçen hafta gittiği Almanya'dan dönen eşi Saniye Gündoğdu hakkında bilgi almak için yurt önüne gelen Hacı Mehmet Gündoğdu da, "Eşim Almanya'ya kızını, torunlarını görmeye gitmişti. Eşimi de karantina altına aldılar. Devlet bizim sağlığımızı düşünüyor, Allah razı olsun." diye konuştu.

Eşiyle telefonda konuşan ve yemek sıkıntısı yaşadığını anlatan Hacı Mehmet Gündoğdu, "Odada tek kalıyor. Dışarı çıkması yasak, kapıların önüne set çekmişler. Devlet büyüklerimden tek ricam var. Hastalarımızla ilgilensinler." ifadesini kullandı.

Yurt önlerinde bir grup vatandaşın bekleyişi sürüyor.

Kaynak: AA