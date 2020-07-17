Avrupa’dan İBB’ye 1.3 milyon euro hibe

17 Temmuz 2020

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 28 Nisan tarihinde “Ufuk 2020” programı kapsamında, ‘Düşük Karbonlu, İklime Dayanıklı Gelecek Oluşturma: Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji Çağrı Başlığı’ için yaptığı proje başvurusunun sonucu olumlu bir şekilde sonuçlandı.

Konuyla ilgili İBB Basın Danışmanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “AB İlişkileri Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü’nün başvurusunu gerçekleştirdiği ‘procuRe projesi’ Avrupa Komisyonu’ndan başarıyla geçerek 1 milyon 344 bin 285 euro hibe almaya hak kazandı. İBB’nin proje için katkı sağlayacağı miktar 149 bin 365 euro olacak.” İfadelerine yer verildi.

Proje İSMEK’te hayata geçecek

İBB’nin yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımı yolunda ilerleme hedefinin ilk adımının gerçekleştiğinin vurgulandığı açıklamada, “İBB’nin, ‘Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji Çağrı Başlığı’ adlı proje için Nisan ayında yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı. Yaklaşık 10 buçuk milyon liralık hibe alan İBB, proje için ilk adımı İSMEK okulunda atacak.” denildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: “Aralarında Türkiye, Slovenya, İspanya, Almanya, Portekiz, İsrail ve İtalya’nın bulunduğu toplam 9 ortak ile yürütülecek proje kapsamında, Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğünün desteği ile Davutpaşa’da yer alan İSMEK Pastacılık ve Fırıncılık Okul binasının ‘Yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Uygulamaları’ ile beslenmesi amaçlanıyor. Projenin yerel ortakları arasında yer alan İstanbul Özyeğin Üniversitesi de akademik partner olarak katkıda bulunuyor. Projenin tamamlanma süresi 36 ay olarak belirlendi.”