Avrupa'nın en büyüğünü geride bıraktı! İstanbul Havalimanı'na yeni ünvan...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI EUROPE) 2024 yılına ilişkin hava trafik verilerini değerlendirdi.

İstanbul Havalimanı'nın, geçen yıl 1,97 milyon tonluk yük hareketiyle Avrupa'nın en büyük kargo havalimanı olarak bilinen Frankfurt'u geride bıraktığını kaydeden Uraloğlu, Avrupa'da hava kargo taşımacılığının 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 13,2 büyüdüğünü vurguladı.

İstanbul Havalimanı'nı takip edenler...

Frankfurt Havalimanı'nda, bu dönemde, 1,95 milyon ton yük taşındığına işaret eden Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı: "Bu havalimanını 1,87 milyon ton yükle Paris-Charles De Gaulle takip etti. 1,53 milyon ton ile Londra Heathrow Havalimanı 4. sırada yer alırken, 1,49 milyon ton yük taşınan Amsterdam Schiphol Havalimanı ise 5. sırada yer aldı."

"2024'te 80,1 milyon yolcu ağırlandı"

İstanbul Havalimanı'nın yıllık 40 milyondan fazla yolcuya hizmet verdiği için 'Majors Havalimanları' kategorisinde yer aldığını belirten Uraloğlu, "Havalimanımız 2024'te 80,1 milyon yolcu ağırlayarak, 2023 verilerine göre yüzde 5,3 büyüme elde etti. 2019 yılı yani pandemi öncesi dönemle kıyaslandığında ise yüzde 16,9'luk bir büyümeyle 'Majors Havalimanları' arasında en fazla büyümeyi elde eden havalimanı oldu" açıklamasında bulundu.