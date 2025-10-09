Avrupa'nın en iyi işverenleri açıklandı! Türkiye'den 4 şirket listeye girdi

Great Place To Work®, 30 yılı aşkın araştırma deneyimine dayanan metodolojisiyle Avrupa genelinde 1,5 milyon çalışanın iş yeri deneyimlerini analiz ederek "Avrupa'nın En İyi İşverenleri 2025" listesini açıkladı. Çalışma, kıtanın en güvenilir, kapsayıcı ve sürdürülebilir kurum kültürüne sahip 100 işverenini ortaya koydu.

Araştırma sonuçları, çalışan deneyiminin verimlilik, yenilikçilik ve uzun vadeli büyüme performansı üzerinde belirleyici rol oynadığını ortaya koydu.

Türkiye’den dört şirket listede

Fortune katkılarıyla hazırlanan "Avrupa’nın En İyi Büyük Ölçekli İşverenleri (Fortune 100)" kategorisinde Magna Seating, Assistt ve ESBAŞ yer aldı. Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler kategorisinde ise Organik Kimya sürdürülebilir kurum kültürü yatırımlarıyla listeye girdi.

Listenin ilk 20'sinde DHL Express, Hilton, AbbVie, Cisco, Allianz, Salesforce, NVIDIA ve Siemens Healthineers gibi dev şirketler de dikkat çekti.

İşte Avrupa'nın En İyi İşverenleri 2025 – İlk 20 sıralaması

1. DHL Express

2. Hilton

3. AbbVie

4. Stryker

5. Cisco

6. Allianz

7. ServiceNow

8. Specsavers

9. Aviva

10. Hilti

11. MetLife

12. Salesforce

13. AMGEN

14. NVIDIA

15. Admiral Group

16. TP

17. Axpo

18. Novo Nordisk

19. Siemens Healthineers

20. gsk