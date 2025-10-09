Avrupa'nın en iyi işverenleri açıklandı! Türkiye'den 4 şirket listeye girdi
Great Place To Work® tarafından gerçekleştirilen araştırma, Avrupa'nın en güvenilir, kapsayıcı ve sürdürülebilir kurum kültürüne sahip 100 şirketini ortaya koydu. "Avrupa'nın En İyi İşverenleri 2025" listesine Türkiye’den dört şirket girdi. Fortune katkılarıyla hazırlanan büyük ölçekli şirketler kategorisinde Magna Seating, Assistt ve ESBAŞ öne çıkarken, Organik Kimya küçük ve orta ölçekli şirketler arasında yer aldı. Listenin ilk 20 sırasında ise küresel devler dikkat çekiyor.
Great Place To Work®, 30 yılı aşkın araştırma deneyimine dayanan metodolojisiyle Avrupa genelinde 1,5 milyon çalışanın iş yeri deneyimlerini analiz ederek "Avrupa'nın En İyi İşverenleri 2025" listesini açıkladı. Çalışma, kıtanın en güvenilir, kapsayıcı ve sürdürülebilir kurum kültürüne sahip 100 işverenini ortaya koydu.
Araştırma sonuçları, çalışan deneyiminin verimlilik, yenilikçilik ve uzun vadeli büyüme performansı üzerinde belirleyici rol oynadığını ortaya koydu.
Türkiye’den dört şirket listede
Fortune katkılarıyla hazırlanan "Avrupa’nın En İyi Büyük Ölçekli İşverenleri (Fortune 100)" kategorisinde Magna Seating, Assistt ve ESBAŞ yer aldı. Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler kategorisinde ise Organik Kimya sürdürülebilir kurum kültürü yatırımlarıyla listeye girdi.
Listenin ilk 20'sinde DHL Express, Hilton, AbbVie, Cisco, Allianz, Salesforce, NVIDIA ve Siemens Healthineers gibi dev şirketler de dikkat çekti.
İşte Avrupa'nın En İyi İşverenleri 2025 – İlk 20 sıralaması
1. DHL Express
2. Hilton
3. AbbVie
4. Stryker
5. Cisco
6. Allianz
7. ServiceNow
8. Specsavers
9. Aviva
10. Hilti
11. MetLife
12. Salesforce
13. AMGEN
14. NVIDIA
15. Admiral Group
16. TP
17. Axpo
18. Novo Nordisk
19. Siemens Healthineers
20. gsk