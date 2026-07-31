Avrupa'nın kalbinde sıcaklık alarmı: can kaybı 10 bine yaklaştı

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Almanya'da etkili olan aşırı sıcak hava dalgasının 9 bin 800 kişinin ölümüne yol açtığı bildirildi.

Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) raporuna göre, sıcaklıkların 41 dereceyi aşarak ülke tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştığı haziran ayını da kapsayan dönemde, 19 Temmuz itibarıyla can kaybı 9 bin 800'e çıktı.

En fazla 85 yaş üzerindekiler etkilendi

RKI verileri, sıcak hava dalgasından en çok ileri yaştaki kişilerin etkilendiğini ortaya koydu. Buna göre 85 yaş ve üzerindeki 5 bin 420 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Can kaybı 75-84 yaş grubunda 2 bin 460, 65-74 yaş aralığında bin 260, 65 yaşın altındakilerde ise 630 olarak kaydedildi.

Aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybeden 85 yaş üzerindeki kişilerin 3 bin 230'unu kadınlar, 2 bin 190'ını erkekler oluşturdu.

Mevcut hastalıklar ağırlaştı

RKI, yüksek sıcaklıkların kalp-damar, akciğer ve böbrek rahatsızlıkları gibi mevcut sağlık sorunlarını ağırlaştırarak ölümlere neden olduğunu belirtti.

Önceki yılların üzerine çıktı

Almanya'da sıcak hava kaynaklı ölümlerin sayısı 2025'te 2 bin 550, 2024 ve 2023'te 3 bin, 2022'de ise 4 bin 700 olarak açıklanmıştı.

Ülkede daha önce en fazla sıcaklık kaynaklı ölümün yaşandığı yıllar, 6 bin 900 can kaybıyla 2019 ve 8 bin 400 ölümle 2018 olmuştu. RKI'nin açıkladığı son veriler, 2026'da bu sayıların aşıldığını gösterdi.

Almanya'da haziran ayında hava sıcaklıkları üç gün art arda 41 derecenin üzerine çıkarak rekor kırmıştı.