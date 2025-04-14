Avrupa'nın savunmada iş birliği talebi var

Nagihan KALSIN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4'üncüsünü düzenledikleri Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) birçok ülke ile her anlamda iş birliğini geliştirecek mekanizmaların kurulmasına katkı sağladığını belirtti. ADF kapsamında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Fidan, üç gün süren organizasyonda 50 oturum gerçekleştirdiğini ve 155 ülkeden 6 binin üzerinde konuğun ağırlandığı söyledi. Bakan Fidan, bu kapsamda 21 devlet ve hükümet başkanı, 5 başkan yardımcısı, 64 bakan ve 61 uluslararası kuruluşun üst düzey temsilcisinin programa katıldığı bilgisini verdi. Fidan, "Karadeniz'den Orta Doğu'ya, Afrika'dan Balkanlara krizlerin odağında yer alan pek çok aktörü aynı çatı altında buluşturmuş olduk" dedi.

AB'nin savunmada yeni yol haritası

Hakan Fidan, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında savunma alanında atılacak adımlara ilişkin bir soruya da şöyle cevap verdi: "AB'nin yeni güvenlik ihtiyacının tanımlanması gerek. Savunma sanayisi konusunda "bağımlılığı azaltma" yönünde ciddi bir irade ortaya koydular. Bu hususta mali zemin, teknolojik zemin, üretim zemininin ne olması gerektiğine ilişkin bir yol haritası yayımlandı. Savunma konusuna ilişkin çalışmalar, düzeltmeler, tepkiler ve talepler var."

Fidan, son NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Türkiye gibi AB adayı olan ülkelerle savunma sanayisi alanında ilişkilerin tekrar güçlenmesi hususunda nelerin yapılabileceğinin tartışıldığını aktardı.

"Rusya ve ABD heyetlerine kapımız açık"

Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda çalışmaya devam ettiklerini ve bunun dünyanın problemi olduğunu da anlatan Fidan, "Türkiye'nin her iki tarafla yürütebildiği bir ilişki var, buları da barışa katkı amacıyla kullanmak istiyoruz" dedi. Rusya ve ABD heyetlerinin 10 Nisan'da İstanbul'da bir araya geldiklerini de anımsatan Fidan, "Taraflar tabii ki Türkiye'de bir araya gelmek isterlerse her zaman için kapımız açık. Yeter ki barış olsun" şeklinde konuştu.

Türk şirketleri Afrika pazarında aktif

Bakan Fidan, Türkiye'nin Afrika ile olan ekonomik ilişkilerinin hatırlatılması üzerine şunları kaydetti: "40'tan fazla Afrika ülkesinde büyükelçiliğimiz bulunmakta. Afrika'nın sadece kuzeyle değil, güneyi, ortası, doğusu, batısı her tarafıyla yoğun bir ilgi içerisindeyiz. Türkiye-Afrika arasında eğitim, kültür, sanat, ekonomi ve savunma sanayi gibi konuların dışında şirketler üzerinden yürüyen büyük bir ilişki trafiği var. Çok ciddi yatırımlar yapılmakta. Türk şirketleri Afrika ülkelerinde faaliyet göstermekte ve tarımla, gıda konularıyla yakından ilgilenmektedirler. Firmalarımız her geçen gün artan sayıda Afrika'ya geliyorlar."

Trump ile görüşme Türkiye'de de olabilir

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bir araya gelmelerine ilişkin kesinleşen bir hususun olmadığını aktararak, "Bu konularda çalışmalarımız devam ediyor. Görüşme Türkiye'de mi, Amerika'da mı olacak, ne zaman olacak, bunlar halihazırda bakanlıklarımız arasında çalışması devam eden konular.” açıklamasında bulundu.

Erdoğan Suriye'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine ilişkin soru üzerine Dışişleri Bakanı Fidan, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanı'mızın genel itibarıyla böyle bir niyeti mevcut. Biz yani uygun şartlar, tarih ve zemin üzerinde çalışıyoruz yani bu gerçekleştiği zaman kendileri de Suriye'yi ziyaret etmek istiyorlar."