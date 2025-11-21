İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

Avrupa’nın zirvesinde: İstanbul Havalimanı uçuş lideri oldu
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın verilerine göre İstanbul Havalimanı, 10–16 Kasım tarihleri arasında günlük ortalama 1.468 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı unvanını korudu.
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL), 10-16 Kasım dönemine ilişkin “Avrupa Havacılık Raporu”nu yayımladı.
Verilere göre İstanbul Havalimanı, söz konusu haftada günlük ortalama 1468 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı unvanını aldı.
Sabiha Gökçen ise 10'uncu sırada
İstanbul Havalimanı’nın ardından Londra Heathrow günde 1301 uçuşla, Amsterdam Schiphol 1289 uçuşla, Paris Charles de Gaulle 1250 uçuşla ve Frankfurt Havalimanı 1215 uçuşla sıralamada yer aldı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük 736 uçuşla Avrupa’nın en yoğun ilk 10 havalimanı arasına girerek 10’uncu sırada konumlandı.