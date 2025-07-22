Avukat Epözdemir'e yönelik tehditte yakalama kararı çıkarıldı

Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir’i tehdit eden şahıs hakkında, yapılan itirazların ardından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Epözdemir, “Bu konudaki açıklamamız sonrasında, hem Başsavcılık makamının hem de bizim itirazımız neticesinde, bizi tehdit eden ve serbest bırakılan fail hakkında tutuklamaya esas yakalama kararı çıkarılmıştır. Keşke sosyal medyadaki tepkilere gerek kalmadan gerekli adım zamanında atılsaydı” ifadelerini kullandı.

Epözdemir, daha önce yaptığı açıklamalarda, davanın sanıklarıyla bağlantılı kişilerin kendisini ve müvekkillerini tehdit ettiğini belirterek suç duyurusunda bulunduğunu açıklamış, failin adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki göstermişti.