Avukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
Son dakika... Hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi.
Türkiye’nin konuştuğu kritik davalarda adı sıkça geçen avukat Rezan Epözdemir, hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında pazar günü gözaltına alınmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen süreçte emniyetteki işlemleri tamamlanan Epözdemir, bugün adliyeye sevk edildi.
Soruşturma çerçevesinde ünlü avukatın pasaportuna el konuldu ve Levent’te bulunan iş yerinde emniyet güçlerince arama yapıldı.
Epözdemir’e rüşvet, siyasi ve askeri casusluk ile FETÖ’ye yardım suçlamaları yöneltildiği belirtiliyor.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Epözdemir’in, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra hakkında karar verilmesi bekleniyor.