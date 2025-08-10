Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı

Avukat Rezan Epözdemir, hakkındaki dört ayrı suçlamanın ardından yurtdışı çıkış yasağı getirilerek gözaltına alındı.

Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda Epözdemir’e “rüşvet verme”, “siyasi ve askeri casusluk” ile “FETÖ’ye yardım” suçlamaları yöneltildi. Ev ve iş yerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde 'avukat Rezan Epözdemir' başlıklı haber içerikleri ilgili bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet başsavcılığımızca iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ile 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan Epözdemir, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde bugün saat 05.45 itibarıyla gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir."

Rezan Epözdemir kimdir?

24 Kasım 1984’te İstanbul’un Fatih ilçesinde dünyaya gelen Rezan Epözdemir, ilköğrenimini Haznedar Abdi İpekçi İlköğretim Okulu ve Dr. Refik Saydam İlköğretim Okulu’nda tamamladı.

Epözdemir, lise eğitimini Osman Ülkümen Lisesi’nde aldı. 2007 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ikincilikle mezun olarak hukuk kariyerine başladı.

Akademik çalışmalarına Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde devam eden Epözdemir, Özel Hukuk alanında yüksek lisansını, Kamu Hukuku alanında ise “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” konulu teziyle doktorasını tamamlayarak Hukuk Doktoru unvanını aldı.

2007 yılında İstanbul Beşiktaş’ta kurduğu Analiz Hukuk Bürosu ile mesleki kariyerine adım atan Epözdemir, ceza hukuku, aile hukuku, ticaret hukuku, iş hukuku ve spor hukuku başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösterdi. Hem bireysel hem de kurumsal müvekkillere danışmanlık ve dava hizmeti sundu.

Kamuoyunda ses getiren birçok davada mağdur ailelerin avukatlığını üstlenen Epözdemir, 2009 yılında Münevver Karabulut cinayetinde Karabulut ailesinin, 2020 yılında ise Pınar Gültekin cinayetinde Gültekin ailesinin avukatı olarak davaların hukuki süreçlerinde aktif rol aldı.