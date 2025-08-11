Avukat Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi uzatıldı

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Avukat Rezan Epözdemir'in gözaltı süresini bir gün daha uzattığını açıkladı.

Epözdemir, dün sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İstanbul Emniyeti ekiplerince evinde gözaltına alınmıştı. Kendisine, rüşvet verme, siyasi-askeri casusluk ve 'FETÖ'ye yardım suçlamaları yöneltildi.

Soruşturma kapsamında Epözdemir'in evinde ve ofisinde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu. Ayrıca pasaportuna dört ayrı suçtan tahdit konuldu.