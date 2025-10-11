Avukat Serdar Öktem cinayetinde yeni detaylar: Savcılık sevk yazısında “örgüt husumeti” detayı

İstanbul Şişli’de 6 Ekim 2025 tarihinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan sevk yazısı, olayın organize suç örgütlerinin hesaplaşması sonucu işlendiğine işaret ediyor.

Savcılık yazısında, cinayetin “Casperlar”, “Çirkinler”, “Şirinler” ve “Çingene Ümit” olarak bilinen suç örgütlerine karşı intikam ve zayıflatma saikiyle, “Siirtli Naci” lakaplı Naci Yılmaz tarafından finanse edilen Gündoğmuşlar ve Daltonlar suç örgütlerince gerçekleştirildiği belirtildi.

13 şüpheli gözaltına alındı, 9’u tutuklandı

Soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdiği belirlenen 5 kişi ile kaçmalarına yardım eden 1 şüpheli dahil toplam 6 kişi yakalanmıştı.

Soruşturmanın genişlemesiyle birlikte örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen 7 şüpheli daha gözaltına alındı.

Böylece 13 şüpheli adliyeye sevk edilirken, bunlardan 9’u tutuklandı, 4’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Savcılıktan dikkat çeken tespitler

Sevk yazısında, Daltonlar Suç Örgütü’ne yönelik daha önce yürütülen bir soruşturmada yakalanan iki şüphelinin, Avukat Öktem’i hedef aldıklarını itiraf ettikleri aktarıldı.

Yazıda, “Şüpheliler, savcı olduğunu düşündükleri bir şahsa yönelik eylem hazırlığında olduklarını söylemiş, yapılan incelemelerde hedef alınan kişinin savcı değil, Avukat Serdar Öktem olduğu anlaşılmıştır” ifadeleri yer aldı.

Savcılık, bu bilgiler doğrultusunda Öktem’in can güvenliği için tedbir yazışmalarının yapıldığını, ancak örgüt mensuplarının defalarca suikast girişiminde bulunmayı planladıklarını, güvenlik önlemleri nedeniyle eylemi daha önce gerçekleştiremediklerini bildirdi.

“Suikastta taşeron örgütler kullanıldı”

Savcılığın sevk yazısında, Gündoğmuşlar ve Daltonlar suç örgütlerinin olay günü ortak hareket ettiği, saldırıyı planlayan kişilerin Murat Küçükyavuz, Mustafa Aktürk ve Ali Gulmalızada olduğu kaydedildi.

Ayrıca saldırı öncesinde örgüt üyelerinin Gaziantep’ten İstanbul’a getirilip Esenyurt’ta bir hücre evine yerleştirildikleri, buradan çıkarak defalarca keşif yaptıkları ifade edildi.

Yazıda ayrıca, “Organize suç örgütlerinin maktule karşı beslediği husumet sonucu eylemin gerçekleştirildiği” değerlendirmesine yer verildi.

Savcılık, azmettiricilerin yakalanmasına ve suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığına yönelik soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.