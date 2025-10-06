Avukat Serdar Öktem kimdir, kaç yaşında ve nereli? Öktem öldü mü?

Avukat Serdar Öktem'e suikast düzenlendi. Öktem ofisinden çıktığı sırada uzun namlulu silahların hedefi oldu. Bu gelişme sonrası Öktem'in biyografisi merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar sıkça "Avukat Serdar Öktem kimdir, kaç yaşında ve nereli" sorusunu yöneltiyor.

Serdar Öktem sağlık durumu nasıl?

Serdar Öktem'in durumunun ağır olduğu ve acilen hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Serdar Öktem kimdir?

Av. Serdar Öktem, uzun yıllardır ceza hukuku, icra ve iflas hukuku, şirketler hukuku, fikri ve sınai haklar, gayrimenkul hukuku, aile hukuku, tüketici hukuku ve ticaret hukuku gibi birçok alanda aktif çalışmalar yürütmektedir.

Hukuk pratiğinde edindiği tecrübenin yanı sıra, toplumsal meselelerdeki duyarlılığıyla da öne çıkan Öktem, Türk Dünyası ile ilgili projelerde yer almakta; insan hakları, özellikle kadın ve çocuk hakları ihlalleri gibi konularda gönüllü olarak mücadele vermektedir. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden Öktem, toplumsal infial uyandıran olaylarda davet beklemeden hukuki girişimlerde bulunmasıyla tanınmaktadır.

Toplumsal ve bireysel şiddet vakalarındaki artışı yakından takip eden Av. Serdar Öktem, bu konularda hukukun gerektirdiği adımların atılması için aktif rol üstlenmektedir.

Eğitim hayatına Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başlayan Öktem, ardından Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İngilizceyi iyi, Almancayı ise orta düzeyde bilen Av. Serdar Öktem, mesleki bilgi birikimini hem ulusal hem de uluslararası düzeyde sürdürmektedir.