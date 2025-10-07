Avukat Serdar Öktem suikastında yeni detaylar ortaya çıktı! Talimatın yurt dışından geldiği belirlendi

İstanbul Şişli'de avukat Serdar Öktem'in trafikteyken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada önemli detaylara ulaşıldı.

Öktem, Şişli Büyükdere Caddesi'nde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde aracında beklerken silahlı saldırının hedefi olmuştu. Olayın hemen ardından harekete geçen emniyet birimleri, saldırının siyah giyimli ve kar maskeli 5 kişi tarafından sahte plakalı bir araçla gerçekleştirildiğini tespit etti.

Ekipler, saldırganların kullandığı aracın bir benzin istasyonundan nakit olarak yakıt aldığını belirledi. Bu titiz iz sürme sonucunda, şüphelilerin kimlikleri kısa sürede belirlendi. Saldırının talimatının ise yurt dışında olduğu belirlenen bir suç örgütü üyesince verildiği açıklandı.

Şüpheliler 2 saatte yakalandı: Suç aletleri ormanda bulundu

Şüphelilerin Arnavutköy bölgesinde bulunduğunu tespit eden İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, durumu emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. İlçenin giriş ve çıkış noktaları kapatılarak kurulan uygulama alanlarında, şüpheli görülen araç ve kişiler durduruldu.

Yapılan denetimler sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren 5 zanlı bir taksi içerisinde yakalanırken, taksi şoförü de gözaltına alındı. Yaklaşık 2 saat gibi kısa bir süre içerisinde failleri ele geçiren ekipler, çalışmalarını derinleştirdi. Yakalanan şüphelilerin, olayda kullandıkları silahları bir çantayla ormanlık alana attıklarını itiraf etmesi üzerine, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri suç aletlerini belirtilen yerde bularak delillere el koydu.

Talimat yurt dışından geldi

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, saldırı sonrası yakalanan şüphelilerle bağlantısı olduğu belirlenen 6 kişi daha gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimlerinin ortak çalışması sonucunda, saldırı talimatının yurt dışında olduğu belirlenen bir suç örgütü üyesince verildiği ortaya çıkarıldı.

Ayrıca, olayı gerçekleştiren zanlılarla irtibatı tespit edilen ve suikastle ilişkileri olduğu düşünülen 7 şüpheli daha gözaltına alınarak soruşturma genişletildi.

Öte yandan, saldırıda hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem'in, daha önce yaptığı koruma talebi noktasında "tüm prosedürlerin eksiksiz yerine getirildiği" anlaşıldı.

6 şüphelinin ikisi 18 yaşın altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan ilk açıklamada, olay yerindeki kamera kayıtları ve görgü tanığı beyanları doğrultusunda, kaçmalarına yardım eden bir şüpheli ile birlikte toplam 6 şüphelinin yakalandığı bildirilmişti. Bu şüphelilerden ikisinin 18 yaşın altında olduğu belirtilmişti. Aramalarda, olayda kullanılan 2 kalaşnikof, 2 tabanca ve kar maskesi gibi eşyalar ele geçirilmişti.

Başsavcılık, ilk değerlendirmelerde eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı duyduğu husumet sonucu gerçekleştirildiğini belirterek şu ifadelere yer vermişti:

"İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir."

Ön otopsi raporu açıklandı

Adli Tıp Kurumu'nun ön otopsi raporunda ise Öktem'in ölümüne neden olan yaralanmaların ciddiyeti vurgulanmıştı. Raporda, Öktem'in kafa ve yüz bölgesine isabet eden yaralanmalarından en az birinin ve sol koluna isabet eden yaralanmalarından en az birinin "ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu" kaydedilmişti. Ölüm nedeni ise şu ifadeyle kesinleştirilmişti:

"Ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir."