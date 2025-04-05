Avukatlar Günü mesajları: 5 Nisan Avukatlar Günü'ne özel en anlamlı ve etkili kutlama sözleri

Hukuk dünyası için çok önemli bir mesleği icra eden avukatlar için 5 Nisan oldukça önemli bir gün. Türkiye'de her yıl 5 Nisan günü Avukatlar Günü olarak kutlanıyor.

Avukatlar Günü, ilk 3 Ocak 1934 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilen Türk Avukatlar Birliği toplantısında gündeme geldi. Toplantıda, İstanbul Barosu'nun 70 yıl önce, 5 Nisan 1878’de ilk genel kurulunu yapmış olmasından alınan ilhamla bugünün Avukatlar Günü olarak kutlanmasına karar verildi.

Avukatların bu özel gününü kutlamak isteyenler de onlara gönderebilecekleri anlamlı ve güzel mesajları araştırıyor. İşte bu özel günde avukatlara gönderebileceğiniz birbirinden anlamlı, güzel ve farklı mesajlar...

5 Nisan Avukatlar Günü'ne özel mesajlar

* Hukukun üstünlüğü için gece gündüz demeden emek veren, adaletin ışığını yüreğinde taşıyan tüm avukatlara minnetle… Avukatlar Gününüz kutlu olsun.

* Adaletin sesi, hukukun güvencesi olan tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü kutlu olsun. Hakkın ve hakkaniyetin yanında duran yürekli savunuculara selam olsun.

* Bir toplumun vicdanı, adaletiyle ölçülür. O vicdanı temsil eden tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun.

* Savunma hakkının teminatı, özgür bir toplumun sesi olan avukatlarımız… Adalet yürüyüşünüzde yanınızdayız. 5 Nisan Avukatlar Günü kutlu olsun.

* Kalemiyle barışı, bilgisiyle adaleti savunan; cesaretiyle hakikatin peşinden koşan tüm avukatlarımızın günü kutlu olsun.

* Adalete giden yolun neferleri… Sabrınızla, bilginizle, onurunuzla bir toplumu ayakta tutuyorsunuz. 5 Nisan Avukatlar Günü kutlu olsun.