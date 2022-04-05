Avukatlık Kanunu değişiyor

ANKARA (DÜNYA) Herhangi bir işte sigortalı olarak çalışmak avukatlık stajına engel olmayacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulan 5 maddelik kanun teklifine göre; avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak. Adli ve idari yargı hakim ve savcı adayları ile hakim ve savcı mesleğinde olanlar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar görevleri sırasında avukatlık stajı yapabilecekler. Bu kişiler staj süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacaklar. Talep halinde ilgili birimler tarafından ücretsiz izin verilecek.

Birden fazla baronun bulunduğu illerde her bir baro tarafından adli yardım bürosu oluşturulacak. Yargı mercilerinin talebi üzerine yapılacak görevlendirmeler Türkiye Barolar Birliği tarafından oluşturulan elektronik bilişim sistemi üzerinden o ildeki avukatlar arasında eşitlik gözetilerek yapılacak.

Kanun teklifiyle adli yardım hizmetleri için kullanılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılan ödeneğin barolar arasındaki dağılım şeklide kanun teklifiyle düzenleniyor. Buna göre ödeneğin barolar arasındaki dağıtımında puanlama esas alınacak. Her baroya öncelikle 5 temel puan verilecek. Verilen temel puana, her 50 üye avukat için bir puan, ayrıca il nüfusu esas alınarak her 5 bin nüfus için bir puan eklenecek. Birden fazla baronun bulunduğu illerde, her 5 bin nüfus için tespit edilecek toplam puanın yüzde 40’ı o ilde bulunan barolar arasında eşit olarak, kalanı ise o ilde levhaya kayıtlı toplam avukat sayısına bölündükten sonra elde edilen rakamın her baronunun üye sayısının çarpımı sonucu elde edilecek puana göre dağıtılacak.